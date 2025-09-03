CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health verteuert sich am Nachmittag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von CVS Health gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die CVS Health-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 73,69 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von CVS Health zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 73,69 USD. Kurzfristig markierte die CVS Health-Aktie bei 73,85 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 73,42 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 89.551 CVS Health-Aktien.

Am 03.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,52 USD. Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 1,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 43,58 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.12.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 40,87 Prozent Luft nach unten.

CVS Health-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,64 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CVS Health am 31.07.2025. Das EPS belief sich auf 0,80 USD gegenüber 1,41 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 98,94 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CVS Health 91,32 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht.

Experten taxieren den CVS Health-Gewinn für das Jahr 2025 auf 6,34 USD je Aktie.

