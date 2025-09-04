CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health kommt am Abend kaum vom Fleck

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von CVS Health hat am Freitagabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die CVS Health-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 73,67 USD.

Mit einem Kurs von 73,67 USD zeigte sich die CVS Health-Aktie im New York-Handel um 20:07 Uhr kaum verändert. Den höchsten Wert des Tages markierte die CVS Health-Aktie bei 74,47 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die CVS Health-Aktie bis auf 73,17 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 73,38 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 290.295 CVS Health-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 74,52 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CVS Health-Aktie somit 1,14 Prozent niedriger. Am 24.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,58 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,66 USD an CVS Health-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,64 USD.

CVS Health ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 USD. Im Vorjahresviertel hatte CVS Health 1,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 98,94 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CVS Health 91,32 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der CVS Health-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,34 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

