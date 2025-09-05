DAX23.733 +0,6%ESt505.347 +0,5%Top 10 Crypto15,69 -0,7%Dow45.380 -0,1%Nas21.854 +0,7%Bitcoin95.426 +0,6%Euro1,1743 +0,2%Öl66,00 +0,5%Gold3.633 +1,3%
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health büßt am Montagnachmittag ein

08.09.25 16:10 Uhr
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health büßt am Montagnachmittag ein

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CVS Health. Die CVS Health-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 4,1 Prozent auf 70,73 USD.

CVS Health Corp
59,99 EUR -3,18 EUR -5,03%
Die CVS Health-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 4,1 Prozent auf 70,73 USD. Zwischenzeitlich weitete die CVS Health-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 70,71 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 73,82 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 144.586 CVS Health-Aktien den Besitzer.

Bei 74,52 USD erreichte der Titel am 03.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 43,58 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.12.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CVS Health-Aktie 38,39 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,64 USD, nach 2,66 USD im Jahr 2024.

CVS Health ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 98,94 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,32 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von CVS Health wird am 29.10.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,35 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

mehr Analysen