CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Abend schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von CVS Health. Zuletzt ging es für die CVS Health-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,7 Prozent auf 71,06 USD.

Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr 3,7 Prozent im Minus bei 71,06 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die CVS Health-Aktie bis auf 69,61 USD. Mit einem Wert von 73,82 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via New York 622.174 CVS Health-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 03.09.2025 auf bis zu 74,52 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CVS Health-Aktie mit einem Kursplus von 4,87 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,58 USD am 24.12.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die CVS Health-Aktie mit einem Verlust von 38,68 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 2,66 USD an CVS Health-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,64 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CVS Health am 31.07.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden. CVS Health hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 98,94 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 91,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass CVS Health im Jahr 2025 6,35 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

