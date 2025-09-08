CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health zeigt sich am Dienstagabend fester

Aktie im Blick

Die Aktie von CVS Health gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die CVS Health-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 72,69 USD.

Um 20:08 Uhr ging es für das CVS Health-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 72,69 USD. Der Kurs der CVS Health-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 73,04 USD zu. Mit einem Wert von 71,32 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 606.870 CVS Health-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.09.2025 auf bis zu 74,52 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,52 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,58 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 40,05 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 2,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,64 USD je CVS Health-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CVS Health am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 91,32 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 98,94 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,35 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie fester: Europa-Expansion nimmt deutlich Fahrt auf

Novo Nordisk-Aktie weist grüne Vorzeichen aus: Analysten-Lob für Deal mit CVS

S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: Über diese Dividende können sich CVS Health-Aktionäre freuen