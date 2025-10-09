DAX24.664 +0,3%Est505.634 -0,3%MSCI World4.334 -0,4%Top 10 Crypto16,82 -2,7%Nas22.953 -0,4%Bitcoin104.812 -1,2%Euro1,1560 -0,6%Öl65,97 -0,2%Gold4.009 -0,7%
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagnachmittag
BYD-Aktie zwischen Absatzflaute, Händlerausbau und Europa-Strategie
Blick auf CVS Health-Kurs

CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

09.10.25 16:09 Uhr
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Donnerstagnachmittag auf grünem Terrain

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von CVS Health. Zuletzt sprang die CVS Health-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 77,18 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CVS Health Corp
66,22 EUR 0,10 EUR 0,15%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CVS Health-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 77,18 USD. Bei 77,66 USD erreichte die CVS Health-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 77,29 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 85.223 CVS Health-Aktien umgesetzt.

Am 04.10.2025 markierte das Papier bei 79,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 2,62 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 24.12.2024 Kursverluste bis auf 43,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 43,54 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,64 USD. Im Vorjahr erhielten CVS Health-Aktionäre 2,66 USD je Wertpapier.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CVS Health am 31.07.2025. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 98,94 Mrd. USD gegenüber 91,32 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 8,10 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

