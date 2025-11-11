CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health schiebt sich am Nachmittag vor
Die Aktie von CVS Health gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die CVS Health-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 78,14 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von CVS Health konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,8 Prozent auf 78,14 USD. In der Spitze legte die CVS Health-Aktie bis auf 78,39 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 78,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 91.965 CVS Health-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,12 USD. Dieser Kurs wurde am 30.10.2025 erreicht. Gewinne von 8,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,58 USD. Dieser Wert wurde am 24.12.2024 erreicht. Mit Abgaben von 44,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,66 USD.
CVS Health ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,13 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CVS Health ein EPS von 0,07 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 102,88 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 95,41 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2026 terminiert.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,58 USD je Aktie in den CVS Health-Büchern.
Redaktion finanzen.net
