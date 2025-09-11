DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.909 -0,4%Nas22.122 +0,4%Bitcoin98.292 -0,1%Euro1,1720 -0,1%Öl67,48 +1,8%Gold3.647 +0,3%
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
DAX an Nulllinie gefangen - Geopolitische Unsicherheiten belasten und bremsen die Aufwärtsdynamik
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Kursverlauf

CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Freitagnachmittag im Aufwind

12.09.25 16:10 Uhr
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Freitagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von CVS Health zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die CVS Health-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 75,41 USD.

CVS Health Corp
63,55 EUR 0,22 EUR 0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 75,41 USD. In der Spitze legte die CVS Health-Aktie bis auf 75,54 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,42 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 199.179 CVS Health-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.09.2025 auf bis zu 75,54 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 0,17 Prozent Plus fehlen der CVS Health-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.12.2024 bei 43,58 USD. Abschläge von 42,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für CVS Health-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,66 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,64 USD belaufen.

CVS Health ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 USD gegenüber 1,41 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 98,94 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,32 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte CVS Health am 29.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 04.11.2026 dürfte CVS Health die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem CVS Health-Gewinn in Höhe von 6,35 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie fester: Europa-Expansion nimmt deutlich Fahrt auf

Novo Nordisk-Aktie weist grüne Vorzeichen aus: Analysten-Lob für Deal mit CVS

S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: Über diese Dividende können sich CVS Health-Aktionäre freuen

Analysen zu CVS Health Corp

DatumRatingAnalyst
05.06.2019CVS Health BuyStandpoint Research
15.04.2019CVS Health PerformOppenheimer & Co. Inc.
12.04.2019CVS Health Market PerformBMO Capital Markets
18.12.2018CVS Health OverweightBarclays Capital
26.10.2018CVS Health Peer PerformWolfe Research
DatumRatingAnalyst
05.06.2019CVS Health BuyStandpoint Research
12.04.2019CVS Health Market PerformBMO Capital Markets
18.12.2018CVS Health OverweightBarclays Capital
30.01.2018CVS Health Strong BuyNeedham & Company, LLC
02.01.2018CVS Health BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
15.04.2019CVS Health PerformOppenheimer & Co. Inc.
26.10.2018CVS Health Peer PerformWolfe Research
28.06.2017CVS Health HoldNeedham & Company, LLC
02.02.2017CVS Health NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
22.06.2016CVS Health HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.07.2005Update Longs Drug Stores Corp.: UnderperformBear Stearns

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CVS Health Corp nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen