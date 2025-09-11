CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Freitagnachmittag im Aufwind

Kursverlauf

Die Aktie von CVS Health zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die CVS Health-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 75,41 USD.

Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 75,41 USD. In der Spitze legte die CVS Health-Aktie bis auf 75,54 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,42 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 199.179 CVS Health-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 12.09.2025 auf bis zu 75,54 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 0,17 Prozent Plus fehlen der CVS Health-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.12.2024 bei 43,58 USD. Abschläge von 42,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für CVS Health-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,66 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,64 USD belaufen.

CVS Health ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 USD gegenüber 1,41 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 98,94 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,32 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte CVS Health am 29.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 04.11.2026 dürfte CVS Health die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem CVS Health-Gewinn in Höhe von 6,35 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie fester: Europa-Expansion nimmt deutlich Fahrt auf

Novo Nordisk-Aktie weist grüne Vorzeichen aus: Analysten-Lob für Deal mit CVS

S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: Über diese Dividende können sich CVS Health-Aktionäre freuen