CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Freitagnachmittag im Aufwind
Die Aktie von CVS Health zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die CVS Health-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 75,41 USD.
Werte in diesem Artikel
Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 75,41 USD. In der Spitze legte die CVS Health-Aktie bis auf 75,54 USD zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,42 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 199.179 CVS Health-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 12.09.2025 auf bis zu 75,54 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 0,17 Prozent Plus fehlen der CVS Health-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.12.2024 bei 43,58 USD. Abschläge von 42,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für CVS Health-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,66 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,64 USD belaufen.
CVS Health ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 USD gegenüber 1,41 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 98,94 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,32 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte CVS Health am 29.10.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 04.11.2026 dürfte CVS Health die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem CVS Health-Gewinn in Höhe von 6,35 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie
Novo Nordisk-Aktie fester: Europa-Expansion nimmt deutlich Fahrt auf
Novo Nordisk-Aktie weist grüne Vorzeichen aus: Analysten-Lob für Deal mit CVS
S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: Über diese Dividende können sich CVS Health-Aktionäre freuen
Übrigens: CVS Health und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf CVS Health
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CVS Health
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
Nachrichten zu CVS Health Corp
Analysen zu CVS Health Corp
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|CVS Health Buy
|Standpoint Research
|15.04.2019
|CVS Health Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|12.04.2019
|CVS Health Market Perform
|BMO Capital Markets
|18.12.2018
|CVS Health Overweight
|Barclays Capital
|26.10.2018
|CVS Health Peer Perform
|Wolfe Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|CVS Health Buy
|Standpoint Research
|12.04.2019
|CVS Health Market Perform
|BMO Capital Markets
|18.12.2018
|CVS Health Overweight
|Barclays Capital
|30.01.2018
|CVS Health Strong Buy
|Needham & Company, LLC
|02.01.2018
|CVS Health Buy
|Needham & Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.04.2019
|CVS Health Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|CVS Health Peer Perform
|Wolfe Research
|28.06.2017
|CVS Health Hold
|Needham & Company, LLC
|02.02.2017
|CVS Health Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|22.06.2016
|CVS Health Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.07.2005
|Update Longs Drug Stores Corp.: Underperform
|Bear Stearns
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CVS Health Corp nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen