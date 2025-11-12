DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,60 -0,1%Nas23.311 -0,7%Bitcoin87.857 -1,1%Euro1,1590 ±0,0%Öl62,65 -3,9%Gold4.193 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 HENSOLDT HAG000 RENK RENK73 RWE 703712 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000 Tesla A1CX3T Lufthansa 823212
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Arm, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Erholungsjagd beim DAX geht weiter: Gewinne dank Aussicht auf Shutdown-Ende Erholungsjagd beim DAX geht weiter: Gewinne dank Aussicht auf Shutdown-Ende
Webinar: ETF-Strategien mit Hebel und Aktien-Ideen - das Bulle und Bär-Depot im November Webinar: ETF-Strategien mit Hebel und Aktien-Ideen - das Bulle und Bär-Depot im November
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Das Finanz-Event für Anleger & Trader in Franken: Börsentag kompakt in Nürnberg am 22. November - jetzt kostenfrei anmelden! +++
Aktienkurs aktuell

CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

12.11.25 16:08 Uhr
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Die Aktie von CVS Health gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CVS Health nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 80,85 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CVS Health Corp
68,86 EUR 0,99 EUR 1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von CVS Health konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 80,85 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CVS Health-Aktie bisher bei 81,13 USD. Bei 79,71 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 114.280 CVS Health-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 85,12 USD erreichte der Titel am 30.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,28 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,58 USD ab. Mit einem Kursverlust von 46,10 Prozent würde die CVS Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für CVS Health-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,66 USD ausgeschüttet werden.

CVS Health gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,13 USD gegenüber 0,07 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 102,88 Mrd. USD – ein Plus von 7,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CVS Health 95,41 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte CVS Health am 18.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,58 USD je CVS Health-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie fester: Europa-Expansion nimmt deutlich Fahrt auf

Novo Nordisk-Aktie weist grüne Vorzeichen aus: Analysten-Lob für Deal mit CVS

S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: Über diese Dividende können sich CVS Health-Aktionäre freuen

In eigener Sache

Übrigens: CVS Health und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf CVS Health

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CVS Health

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com

Nachrichten zu CVS Health Corp

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu CVS Health Corp

DatumRatingAnalyst
05.06.2019CVS Health BuyStandpoint Research
15.04.2019CVS Health PerformOppenheimer & Co. Inc.
12.04.2019CVS Health Market PerformBMO Capital Markets
18.12.2018CVS Health OverweightBarclays Capital
26.10.2018CVS Health Peer PerformWolfe Research
DatumRatingAnalyst
05.06.2019CVS Health BuyStandpoint Research
12.04.2019CVS Health Market PerformBMO Capital Markets
18.12.2018CVS Health OverweightBarclays Capital
30.01.2018CVS Health Strong BuyNeedham & Company, LLC
02.01.2018CVS Health BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
15.04.2019CVS Health PerformOppenheimer & Co. Inc.
26.10.2018CVS Health Peer PerformWolfe Research
28.06.2017CVS Health HoldNeedham & Company, LLC
02.02.2017CVS Health NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
22.06.2016CVS Health HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.07.2005Update Longs Drug Stores Corp.: UnderperformBear Stearns

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CVS Health Corp nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen