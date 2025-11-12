CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health zeigt sich am Mittwochnachmittag fester
Die Aktie von CVS Health gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CVS Health nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 80,85 USD.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von CVS Health konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 80,85 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CVS Health-Aktie bisher bei 81,13 USD. Bei 79,71 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 114.280 CVS Health-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 85,12 USD erreichte der Titel am 30.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,28 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,58 USD ab. Mit einem Kursverlust von 46,10 Prozent würde die CVS Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für CVS Health-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,66 USD ausgeschüttet werden.
CVS Health gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,13 USD gegenüber 0,07 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 102,88 Mrd. USD – ein Plus von 7,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CVS Health 95,41 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte CVS Health am 18.02.2026 präsentieren.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,58 USD je CVS Health-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie
Novo Nordisk-Aktie fester: Europa-Expansion nimmt deutlich Fahrt auf
Novo Nordisk-Aktie weist grüne Vorzeichen aus: Analysten-Lob für Deal mit CVS
S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: Über diese Dividende können sich CVS Health-Aktionäre freuen
Übrigens: CVS Health und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf CVS Health
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CVS Health
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: WHYFRAME / Shutterstock.com
Nachrichten zu CVS Health Corp
Analysen zu CVS Health Corp
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|CVS Health Buy
|Standpoint Research
|15.04.2019
|CVS Health Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|12.04.2019
|CVS Health Market Perform
|BMO Capital Markets
|18.12.2018
|CVS Health Overweight
|Barclays Capital
|26.10.2018
|CVS Health Peer Perform
|Wolfe Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|CVS Health Buy
|Standpoint Research
|12.04.2019
|CVS Health Market Perform
|BMO Capital Markets
|18.12.2018
|CVS Health Overweight
|Barclays Capital
|30.01.2018
|CVS Health Strong Buy
|Needham & Company, LLC
|02.01.2018
|CVS Health Buy
|Needham & Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.04.2019
|CVS Health Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|CVS Health Peer Perform
|Wolfe Research
|28.06.2017
|CVS Health Hold
|Needham & Company, LLC
|02.02.2017
|CVS Health Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|22.06.2016
|CVS Health Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.07.2005
|Update Longs Drug Stores Corp.: Underperform
|Bear Stearns
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CVS Health Corp nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen