CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Die Aktie von CVS Health gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CVS Health nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 80,85 USD.

Das Papier von CVS Health konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 80,85 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CVS Health-Aktie bisher bei 81,13 USD. Bei 79,71 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 114.280 CVS Health-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 85,12 USD erreichte der Titel am 30.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,28 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 43,58 USD ab. Mit einem Kursverlust von 46,10 Prozent würde die CVS Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für CVS Health-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,66 USD ausgeschüttet werden.

CVS Health gewährte am 29.10.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie von -3,13 USD gegenüber 0,07 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 102,88 Mrd. USD – ein Plus von 7,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CVS Health 95,41 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte CVS Health am 18.02.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,58 USD je CVS Health-Aktie belaufen.

