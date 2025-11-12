CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health gewinnt am Abend an Boden

Kursentwicklung

Die Aktie von CVS Health zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die CVS Health-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 81,45 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die CVS Health-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,0 Prozent auf 81,45 USD zu. In der Spitze legte die CVS Health-Aktie bis auf 81,70 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 79,71 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 438.573 CVS Health-Aktien.

Bei 85,12 USD markierte der Titel am 30.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CVS Health-Aktie mit einem Kursplus von 4,51 Prozent wieder erreichen. Am 24.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 43,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der CVS Health-Aktie liegt somit 86,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten CVS Health-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,66 USD aus.

Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei -3,13 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,07 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 102,88 Mrd. USD gegenüber 95,41 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte CVS Health am 18.02.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,58 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

