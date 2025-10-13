DAX24.339 +0,4%Est505.553 +0,4%MSCI World4.277 +0,9%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Nas22.593 +1,8%Bitcoin99.001 -0,3%Euro1,1563 -0,5%Öl63,74 +2,7%Gold4.094 +1,9%
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Nachmittag im Minusbereich

13.10.25 16:08 Uhr
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Nachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CVS Health. Die CVS Health-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 77,65 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CVS Health Corp
66,82 EUR -0,36 EUR -0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von CVS Health gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 77,65 USD abwärts. Die CVS Health-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 77,40 USD ab. Bei 77,54 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 87.869 CVS Health-Aktien gehandelt.

Am 04.10.2025 markierte das Papier bei 79,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 2,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 43,58 USD. Dieser Wert wurde am 24.12.2024 erreicht. Mit einem Kursverlust von 43,88 Prozent würde die CVS Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten CVS Health-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,66 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,64 USD.

Am 31.07.2025 hat CVS Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei 0,80 USD. Im letzten Jahr hatte CVS Health einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 98,94 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,32 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte CVS Health am 29.10.2025 präsentieren. Am 04.11.2026 wird CVS Health schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,36 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

