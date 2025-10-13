CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Montagabend gefragt
Die Aktie von CVS Health zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von CVS Health konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 78,74 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:07 Uhr stieg die CVS Health-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 78,74 USD. Die CVS Health-Aktie legte bis auf 79,67 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 77,54 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 323.279 CVS Health-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.10.2025 bei 79,67 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,18 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der CVS Health-Aktie liegt somit 80,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nach 2,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,64 USD je CVS Health-Aktie.
CVS Health veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,80 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CVS Health 1,41 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 98,94 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,32 Mrd. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. CVS Health dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,36 USD je CVS Health-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie
Novo Nordisk-Aktie fester: Europa-Expansion nimmt deutlich Fahrt auf
Novo Nordisk-Aktie weist grüne Vorzeichen aus: Analysten-Lob für Deal mit CVS
S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: Über diese Dividende können sich CVS Health-Aktionäre freuen
Übrigens: CVS Health und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf CVS Health
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CVS Health
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: laviana / Shutterstock.com
Nachrichten zu CVS Health Corp
Analysen zu CVS Health Corp
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|CVS Health Buy
|Standpoint Research
|15.04.2019
|CVS Health Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|12.04.2019
|CVS Health Market Perform
|BMO Capital Markets
|18.12.2018
|CVS Health Overweight
|Barclays Capital
|26.10.2018
|CVS Health Peer Perform
|Wolfe Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.06.2019
|CVS Health Buy
|Standpoint Research
|12.04.2019
|CVS Health Market Perform
|BMO Capital Markets
|18.12.2018
|CVS Health Overweight
|Barclays Capital
|30.01.2018
|CVS Health Strong Buy
|Needham & Company, LLC
|02.01.2018
|CVS Health Buy
|Needham & Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|15.04.2019
|CVS Health Perform
|Oppenheimer & Co. Inc.
|26.10.2018
|CVS Health Peer Perform
|Wolfe Research
|28.06.2017
|CVS Health Hold
|Needham & Company, LLC
|02.02.2017
|CVS Health Neutral
|Robert W. Baird & Co. Incorporated
|22.06.2016
|CVS Health Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.07.2005
|Update Longs Drug Stores Corp.: Underperform
|Bear Stearns
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CVS Health Corp nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen