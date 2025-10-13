DAX24.388 +0,6%Est505.568 +0,7%MSCI World4.286 +1,1%Top 10 Crypto15,95 +4,1%Nas22.695 +2,2%Bitcoin100.240 +1,0%Euro1,1566 -0,4%Öl63,50 +2,3%Gold4.109 +2,3%
Aktie im Fokus

CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Montagabend gefragt

13.10.25 20:23 Uhr
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Montagabend gefragt

Die Aktie von CVS Health zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von CVS Health konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,1 Prozent auf 78,74 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CVS Health Corp
68,60 EUR 1,42 EUR 2,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:07 Uhr stieg die CVS Health-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,1 Prozent auf 78,74 USD. Die CVS Health-Aktie legte bis auf 79,67 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 77,54 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden heute 323.279 CVS Health-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.10.2025 bei 79,67 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,18 Prozent könnte die CVS Health-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der CVS Health-Aktie liegt somit 80,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,66 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,64 USD je CVS Health-Aktie.

CVS Health veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,80 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CVS Health 1,41 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 98,94 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,32 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. CVS Health dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 6,36 USD je CVS Health-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

mehr Analysen