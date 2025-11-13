DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,33 -2,1%Nas22.857 -2,4%Bitcoin84.849 -3,1%Euro1,1637 +0,4%Öl62,99 +0,5%Gold4.164 -0,8%
Kurs der CVS Health

13.11.25 20:23 Uhr
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Donnerstagabend tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von CVS Health. Die CVS Health-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 79,37 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CVS Health Corp
68,33 EUR -0,53 EUR -0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 79,37 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CVS Health-Aktie bisher bei 78,54 USD. Mit einem Wert von 79,23 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 370.502 CVS Health-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,12 USD. Dieser Kurs wurde am 30.10.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,24 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.12.2024 bei 43,58 USD. Abschläge von 45,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 2,66 USD an CVS Health-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 2,66 USD aus.

Am 29.10.2025 hat CVS Health in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS lag bei -3,13 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,07 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CVS Health in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 102,88 Mrd. USD im Vergleich zu 95,41 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2026 terminiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass CVS Health ein EPS in Höhe von 6,58 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

