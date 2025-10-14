DAX24.237 -0,6%Est505.552 -0,3%MSCI World4.294 +0,2%Top 10 Crypto15,41 -3,4%Nas22.655 -0,2%Bitcoin97.325 -2,3%Euro1,1609 +0,3%Öl62,53 -1,4%Gold4.150 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T BASF BASF11 European Lithium A2AR9A Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit weiter im Blick: DAX schließt rot -- US-Börsen uneinheitlich -- BioNTech darf CureVac übernehmen -- Goldpreis, Bitcoin, NVIDIA, Tesla, DroneShield, Plug Power, Alibaba, Rheinmetall im Fokus
Top News
European Lithium-Aktie auf Höhenflug: Verkauf von Critical Metals-Beteiligung bringt Abermillionen ein European Lithium-Aktie auf Höhenflug: Verkauf von Critical Metals-Beteiligung bringt Abermillionen ein
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!
Aktie im Fokus

CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Dienstagabend mit Kursplus

14.10.25 20:24 Uhr
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Dienstagabend mit Kursplus

Die Aktie von CVS Health gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von CVS Health zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,6 Prozent auf 79,73 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CVS Health Corp
67,31 EUR -1,29 EUR -1,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im New York-Handel gewannen die CVS Health-Papiere um 20:08 Uhr 1,6 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die CVS Health-Aktie sogar auf 79,79 USD. Bei 78,31 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 264.654 CVS Health-Aktien gehandelt.

Am 14.10.2025 markierte das Papier bei 79,79 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,08 Prozent hinzugewinnen. Am 24.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,66 USD an CVS Health-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,64 USD.

CVS Health ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 USD. Im Vorjahresviertel hatte CVS Health 1,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 98,94 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,32 Mrd. USD umgesetzt.

CVS Health dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von CVS Health rechnen Experten am 04.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,36 USD je CVS Health-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie fester: Europa-Expansion nimmt deutlich Fahrt auf

Novo Nordisk-Aktie weist grüne Vorzeichen aus: Analysten-Lob für Deal mit CVS

S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: Über diese Dividende können sich CVS Health-Aktionäre freuen

In eigener Sache

Übrigens: CVS Health und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf CVS Health

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CVS Health

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brian A. Jackson / Shutterstock.com

Nachrichten zu CVS Health Corp

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu CVS Health Corp

DatumRatingAnalyst
05.06.2019CVS Health BuyStandpoint Research
15.04.2019CVS Health PerformOppenheimer & Co. Inc.
12.04.2019CVS Health Market PerformBMO Capital Markets
18.12.2018CVS Health OverweightBarclays Capital
26.10.2018CVS Health Peer PerformWolfe Research
DatumRatingAnalyst
05.06.2019CVS Health BuyStandpoint Research
12.04.2019CVS Health Market PerformBMO Capital Markets
18.12.2018CVS Health OverweightBarclays Capital
30.01.2018CVS Health Strong BuyNeedham & Company, LLC
02.01.2018CVS Health BuyNeedham & Company, LLC
DatumRatingAnalyst
15.04.2019CVS Health PerformOppenheimer & Co. Inc.
26.10.2018CVS Health Peer PerformWolfe Research
28.06.2017CVS Health HoldNeedham & Company, LLC
02.02.2017CVS Health NeutralRobert W. Baird & Co. Incorporated
22.06.2016CVS Health HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.07.2005Update Longs Drug Stores Corp.: UnderperformBear Stearns

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CVS Health Corp nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen