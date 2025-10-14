CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Dienstagabend mit Kursplus

Aktie im Fokus

Die Aktie von CVS Health gehört am Dienstagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von CVS Health zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,6 Prozent auf 79,73 USD.

Im New York-Handel gewannen die CVS Health-Papiere um 20:08 Uhr 1,6 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die CVS Health-Aktie sogar auf 79,79 USD. Bei 78,31 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 264.654 CVS Health-Aktien gehandelt.

Am 14.10.2025 markierte das Papier bei 79,79 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,08 Prozent hinzugewinnen. Am 24.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 43,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,34 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,66 USD an CVS Health-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,64 USD.

CVS Health ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 USD. Im Vorjahresviertel hatte CVS Health 1,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite standen 98,94 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,32 Mrd. USD umgesetzt.

CVS Health dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von CVS Health rechnen Experten am 04.11.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,36 USD je CVS Health-Aktie.

Redaktion finanzen.net

