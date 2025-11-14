CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Freitagnachmittag nahe Nulllinie

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von CVS Health. Die CVS Health-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt bei 79,17 USD und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die CVS Health-Aktie wies um 15:53 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 79,17 USD. Bei 79,74 USD markierte die CVS Health-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CVS Health-Aktie bisher bei 79,00 USD. Mit einem Wert von 79,39 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 99.992 CVS Health-Aktien den Besitzer.

Am 30.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 85,12 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CVS Health-Aktie. Am 24.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 43,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CVS Health-Aktie 81,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,66 USD. Im Vorjahr hatte CVS Health 2,66 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CVS Health am 29.10.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -3,13 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat CVS Health im vergangenen Quartal 102,88 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CVS Health 95,41 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte CVS Health am 18.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,58 USD je CVS Health-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie fester: Europa-Expansion nimmt deutlich Fahrt auf

Novo Nordisk-Aktie weist grüne Vorzeichen aus: Analysten-Lob für Deal mit CVS

S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: Über diese Dividende können sich CVS Health-Aktionäre freuen