CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health verliert am Freitagabend

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von CVS Health. Zuletzt ging es für die CVS Health-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 78,65 USD.

Die CVS Health-Aktie notierte um 20:08 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 78,65 USD. Das bisherige Tagestief markierte CVS Health-Aktie bei 78,30 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,39 USD. Bisher wurden via New York 242.833 CVS Health-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 85,12 USD erreichte der Titel am 30.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 8,23 Prozent über dem aktuellen Kurs der CVS Health-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.12.2024 bei 43,58 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass CVS Health-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,66 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CVS Health 2,66 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte CVS Health am 29.10.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,13 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 102,88 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CVS Health 95,41 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.02.2026 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,58 USD je CVS Health-Aktie.

