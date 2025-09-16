CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Nachmittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CVS Health. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 74,19 USD zu.

Um 15:53 Uhr ging es für das CVS Health-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 74,19 USD. Bei 74,68 USD markierte die CVS Health-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 73,67 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der CVS Health-Aktie belief sich zuletzt auf 89.102 Aktien.

Bei einem Wert von 75,54 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.09.2025). Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CVS Health-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 24.12.2024 Kursverluste bis auf 43,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,27 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,64 USD, nach 2,66 USD im Jahr 2024.

Am 31.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat CVS Health mit einem Umsatz von insgesamt 98,94 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,34 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte CVS Health am 29.10.2025 präsentieren. CVS Health dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 04.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass CVS Health ein EPS in Höhe von 6,35 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie fester: Europa-Expansion nimmt deutlich Fahrt auf

Novo Nordisk-Aktie weist grüne Vorzeichen aus: Analysten-Lob für Deal mit CVS

S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: Über diese Dividende können sich CVS Health-Aktionäre freuen