Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern
Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein
Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern Palantir-Aktie markiert längste Verlustserie seit April 2024 - zur Freude von Shortsellern
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Nachmittag mit roter Tendenz

21.08.25 16:11 Uhr
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Nachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CVS Health. Die CVS Health-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 70,66 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CVS Health Corp
60,50 EUR -0,65 EUR -1,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die CVS Health-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 70,66 USD. Das Tagestief markierte die CVS Health-Aktie bei 70,56 USD. Bei 70,89 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 93.487 CVS Health-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 72,41 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CVS Health-Aktie 2,48 Prozent zulegen. Am 24.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 43,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 38,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem CVS Health seine Aktionäre 2024 mit 2,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,64 USD je Aktie ausschütten.

CVS Health veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 98,94 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 91,32 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 8,12 USD je Aktie in den CVS Health-Büchern.

Redaktion finanzen.net

