CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health schiebt sich am Donnerstagabend vor

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von CVS Health. Die CVS Health-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 71,95 USD.

Die CVS Health-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 71,95 USD. Die CVS Health-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 71,98 USD aus. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 70,89 USD. Bisher wurden heute 334.958 CVS Health-Aktien gehandelt.

Bei 72,41 USD erreichte der Titel am 02.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CVS Health-Aktie mit einem Kursplus von 0,64 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 24.12.2024 auf bis zu 43,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 39,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,64 USD. Im Vorjahr erhielten CVS Health-Aktionäre 2,66 USD je Wertpapier.

CVS Health gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 98,94 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 91,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die CVS Health-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass CVS Health ein EPS in Höhe von 8,12 USD in den Büchern stehen haben wird.

