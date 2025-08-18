CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health gewinnt am Nachmittag

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von CVS Health. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 72,00 USD zu.

Um 15:52 Uhr wies die CVS Health-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 72,00 USD nach oben. Kurzfristig markierte die CVS Health-Aktie bei 72,30 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 71,82 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der CVS Health-Aktie belief sich zuletzt auf 75.668 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 72,41 USD erreichte der Titel am 02.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 0,57 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.12.2024 bei 43,58 USD. Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 39,48 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,66 USD an CVS Health-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,64 USD.

Am 31.07.2025 legte CVS Health die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,80 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,41 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 91,32 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 98,94 Mrd. USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 29.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CVS Health einen Gewinn von 8,12 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

