Heute im Fokus
Powell sorgt für Kauflaune an den US-Börsen -- DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Trump: Intel stimmt Einstieg der US-Regierung zu Trump: Intel stimmt Einstieg der US-Regierung zu
So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagabend am Rohstoffmarkt So entwickeln sich Silberpreis, Erdgaspreis & Co. am Freitagabend am Rohstoffmarkt
Profil
Blick auf CVS Health-Kurs

CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Abend schwächer

22.08.25 20:25 Uhr
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Abend schwächer

Die Aktie von CVS Health gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die CVS Health-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 71,25 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CVS Health Corp
61,53 EUR 1,03 EUR 1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von CVS Health gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 71,25 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die CVS Health-Aktie bis auf 71,25 USD. Bei 71,82 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 394.376 CVS Health-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 72,41 USD erreichte der Titel am 02.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 1,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.12.2024 (43,58 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,84 Prozent.

CVS Health-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,66 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,64 USD aus.

CVS Health veröffentlichte am 31.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,80 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 98,94 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 91,32 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von CVS Health wird am 29.10.2025 gerechnet.

Experten taxieren den CVS Health-Gewinn für das Jahr 2027 auf 8,12 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: CVS Health und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com

mehr Analysen