Heute im Fokus
DAX beendet Handel im Minus -- US-Börsen höher -- Pfizer plant Metsera-Übernahme -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Quantenaktien im Fokus
Ausblick: Micron Technology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
NVIDIA-Aktie erreicht Rekordhoch: NVIDIA mit Milliardeninvestition in OpenAI - größte KI-Allianz aller Zeiten
Profil
CVS Health im Fokus

CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health gewinnt am Abend an Fahrt

22.09.25 20:25 Uhr
CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health gewinnt am Abend an Fahrt

Die Aktie von CVS Health zählt am Montagabend zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die CVS Health-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 75,01 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 0,1 Prozent auf 75,01 USD zu. Die CVS Health-Aktie legte bis auf 75,21 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 74,32 USD. Bisher wurden heute 272.744 CVS Health-Aktien gehandelt.

Am 19.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,23 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,63 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 43,58 USD erreichte der Anteilsschein am 24.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 41,91 Prozent würde die CVS Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,66 USD an CVS Health-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,64 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CVS Health am 31.07.2025 vor. Das EPS lag bei 0,80 USD. Im letzten Jahr hatte CVS Health einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 98,94 Mrd. USD gegenüber 91,32 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte CVS Health am 29.10.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können CVS Health-Anleger Experten zufolge am 04.11.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,35 USD je CVS Health-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

mehr Analysen