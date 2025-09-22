CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Abend gefragt

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von CVS Health. Die CVS Health-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Plus bei 76,61 USD.

Um 20:07 Uhr ging es für das CVS Health-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 2,0 Prozent auf 76,61 USD. Zwischenzeitlich stieg die CVS Health-Aktie sogar auf 76,90 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 75,05 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 352.653 CVS Health-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (76,90 USD) erklomm das Papier am 23.09.2025. Der aktuelle Kurs der CVS Health-Aktie ist somit 0,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 43,58 USD erreichte der Anteilsschein am 24.12.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die CVS Health-Aktie mit einem Verlust von 43,12 Prozent wieder erreichen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,64 USD.

Am 31.07.2025 lud CVS Health zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 98,94 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CVS Health 91,32 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 29.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 04.11.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,36 USD je CVS Health-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie fester: Europa-Expansion nimmt deutlich Fahrt auf

Novo Nordisk-Aktie weist grüne Vorzeichen aus: Analysten-Lob für Deal mit CVS

S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: Über diese Dividende können sich CVS Health-Aktionäre freuen