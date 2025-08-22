CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health tritt am Nachmittag auf der Stelle

So entwickelt sich CVS Health

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von CVS Health. Die CVS Health-Aktie zeigte sich zuletzt im New York-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 71,25 USD an der Tafel.

Mit einem Wert von 71,25 USD bewegte sich die CVS Health-Aktie um 15:52 Uhr auf dem Niveau des Vortages. In der Spitze legte die CVS Health-Aktie bis auf 71,60 USD zu. Die Abwärtsbewegung der CVS Health-Aktie ging bis auf 71,20 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 71,34 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 95.172 CVS Health-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 72,41 USD. Derzeit notiert die CVS Health-Aktie damit 1,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 24.12.2024 Kursverluste bis auf 43,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 38,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,66 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,64 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte CVS Health am 31.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CVS Health ein EPS von 1,41 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat CVS Health mit einem Umsatz von insgesamt 98,94 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,32 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 8,34 Prozent gesteigert.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten taxieren den CVS Health-Gewinn für das Jahr 2027 auf 8,12 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CVS Health-Aktie

Novo Nordisk-Aktie fester: Europa-Expansion nimmt deutlich Fahrt auf

Novo Nordisk-Aktie weist grüne Vorzeichen aus: Analysten-Lob für Deal mit CVS

S&P 500-Titel CVS Health-Aktie: Über diese Dividende können sich CVS Health-Aktionäre freuen