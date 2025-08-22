CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Montagabend schwächer

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von CVS Health gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von CVS Health befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,5 Prozent auf 70,95 USD ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von CVS Health nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 0,5 Prozent auf 70,95 USD. Die Abwärtsbewegung der CVS Health-Aktie ging bis auf 70,41 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 71,34 USD. Der Tagesumsatz der CVS Health-Aktie belief sich zuletzt auf 287.378 Aktien.

Am 02.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 72,41 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CVS Health-Aktie derzeit noch 2,06 Prozent Luft nach oben. Am 24.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CVS Health-Aktie liegt somit 62,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für CVS Health-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,66 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,64 USD belaufen.

CVS Health gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,80 USD gegenüber 1,41 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,34 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 98,94 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 91,32 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte CVS Health am 29.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CVS Health einen Gewinn von 8,12 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

