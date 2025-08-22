CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health präsentiert sich am Abend stärker

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von CVS Health zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 71,54 USD zu.

Um 20:07 Uhr stieg die CVS Health-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 71,54 USD. Zwischenzeitlich stieg die CVS Health-Aktie sogar auf 71,78 USD. Bei 71,21 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der CVS Health-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 190.817 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.05.2025 bei 72,41 USD. Der derzeitige Kurs der CVS Health-Aktie liegt somit 1,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 24.12.2024 Kursverluste bis auf 43,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,09 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten CVS Health-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,66 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,64 USD.

CVS Health gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,80 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 98,94 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 91,32 Mrd. USD umgesetzt.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass CVS Health im Jahr 2027 8,12 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

