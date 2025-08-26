CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health zeigt sich am Mittwochnachmittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CVS Health. Zuletzt stieg die CVS Health-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 71,80 USD.
Die CVS Health-Aktie konnte um 15:52 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 71,80 USD. Der Kurs der CVS Health-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 71,96 USD zu. Bei 71,62 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 82.141 CVS Health-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 72,41 USD erreichte der Titel am 02.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der CVS Health-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 43,58 USD am 24.12.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die CVS Health-Aktie mit einem Verlust von 39,31 Prozent wieder erreichen.
Nachdem CVS Health seine Aktionäre 2024 mit 2,66 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,64 USD je Aktie ausschütten.
Am 31.07.2025 legte CVS Health die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 91,32 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 98,94 Mrd. USD ausgewiesen.
Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte CVS Health Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass CVS Health einen Gewinn von 8,12 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
