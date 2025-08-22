CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health zeigt sich am Abend freundlich

So entwickelt sich CVS Health

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von CVS Health. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,4 Prozent auf 71,84 USD zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von CVS Health nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:07 Uhr 0,4 Prozent auf 71,84 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die CVS Health-Aktie bei 72,08 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 71,62 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 223.928 CVS Health-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 02.05.2025 auf bis zu 72,41 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der CVS Health-Aktie liegt somit 0,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 43,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 39,34 Prozent würde die CVS Health-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass CVS Health-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,64 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CVS Health 2,66 USD aus.

Am 31.07.2025 lud CVS Health zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,41 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 98,94 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CVS Health einen Umsatz von 91,32 Mrd. USD eingefahren.

Die CVS Health-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je CVS Health-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 8,12 USD fest.

