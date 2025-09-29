CVS Health Aktie News: S&P 500 Aktie CVS Health am Dienstagnachmittag in Rot

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CVS Health. Die CVS Health-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 75,35 USD.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 75,35 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CVS Health-Aktie bisher bei 75,21 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 75,23 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 68.765 CVS Health-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.09.2025 bei 77,31 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,60 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.12.2024 bei 43,58 USD. Abschläge von 42,17 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für CVS Health-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,66 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,64 USD belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte CVS Health am 31.07.2025 vor. Es stand ein EPS von 0,80 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei CVS Health noch ein Gewinn pro Aktie von 1,41 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 98,94 Mrd. USD – ein Plus von 8,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CVS Health 91,32 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 04.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von CVS Health.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 6,36 USD je Aktie in den CVS Health-Büchern.

