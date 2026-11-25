CVW Sustainable Royalties informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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CVW Sustainable Royalties hat am 24.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
CVW Sustainable Royalties vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,010 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion Finanzen.net
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