CXApp A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

07.11.26 06:35 Uhr

CXApp A präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,35 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

CXApp A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 170,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net