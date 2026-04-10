CXJ Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

CXJ Group veröffentlichte am 10.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 150,0 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 0,2 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net