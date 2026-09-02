cyan wächst weiter, Ergebnissituation noch nicht befriedigend

Der Cybersecurity-Anbieter cyan steigerte seinen Halbjahresumsatz und bestätigt die Jahresprognose. Beim Ergebnis zeigt sich allerdings, dass das Wachstum seinen Preis hat.

Die cyan AG hat im ersten Halbjahr 2026 nach vorläufigen Zahlen weiter zugelegt. Der Konzernumsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 11 Prozent auf 4,9 Mio. Euro, nach 4,4 Mio. Euro im Vorjahr. Getragen wird die Entwicklung von einer um 30 Prozent gewachsenen Endkundenbasis. Der Anteil wiederkehrender Umsätze blieb mit 96 Prozent hoch, was dem Geschäftsmodell eine deutliche Berechenbarkeit und Sichtbarkeit gibt.

Ergebnis geht zurück

Beim Blick auf die Profitabilität wird das Bild jedoch differenzierter. Das EBITDA sank im ersten Halbjahr auf 0,2 Mio. Euro, nach 0,5 Mio. Euro im Vorjahr. cyan verweist auf planmäßige Investitionen in die Produktentwicklung sowie in den Ausbau von Vertrieb und Marktbearbeitung. Ein wichtiger Punkt sollte allerdings dabei nicht unter den Tisch fallen: Das höhere Vorjahresergebnis war von positiven Einmaleffekten begünstigt. Der operative Rückgang fällt also weniger stark aus, als die nackten Zahlen zunächst nahelegen. Trotzdem bleibt festzuhalten, dass steigende Umsätze bislang nicht in eine höhere Ergebnisqualität münden, sondern durch Investitionen aufgebraucht werden.

Prognose bestätigt

Für das Gesamtjahr 2026 rechnet cyan unverändert mit einem Konzernumsatz zwischen 10,2 Mio. Euro und 11,5 Mio. Euro sowie einem erneut positiven EBITDA. Dieses dürfte aufgrund der geplanten Investitionen unter dem Niveau von 2025 liegen. Damit bestätigt das Unternehmen lediglich seine bisherige Erwartung. Nach einem Halbjahresumsatz von 4,9 Mio. Euro impliziert die Prognosespanne zudem, dass cyan im zweiten Halbjahr einen spürbaren Umsatzsprung erreichen muss, um das obere Ende zu erreichen. Anleger sollten diese Dynamik im Auge behalten, wenn im September die vollständigen Zahlen vorliegen.

Der Weg zur nachhaltigen Profitabilität

Entscheidend für die weitere Entwicklung bleibt, ob cyan das Umsatzwachstum in ein dauerhaft tragfähiges Ergebnis übersetzen kann. Im vergangenen Geschäftsjahr stand unterm Strich noch ein Verlust, der sich allerdings deutlich verringert hat. Ein positives EBITDA ist da ein wichtiger Zwischenschritt auf dem Weg zum dauerhaft profitablen Geschäftsmodell. Die hohe Basis wiederkehrender Umsätze schafft dafür immerhin günstige Voraussetzungen.

Und die Aktie?

cyan liefert ein solides Umsatzwachstum und eine stabile, wiederkehrende Erlösbasis. Die Kehrseite ist ein rückläufiges Ergebnis und eine Prognose, die Zurückhaltung signalisiert. Der Aktienkurs von rund 2,00 Euro (vor Redaktionsschluss) spiegelt diese Zwiespältigkeit wider und liegt weiterhin deutlich unter dem Niveau vergangener Jahre. Die Investitionsphase kann sich auszahlen, aber Anleger müssen noch Geduld haben.

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Erstellung am 01.09.26 um 14:53 Uhr.

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