Cyanotech zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Cyanotech präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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