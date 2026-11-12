Cyanotech zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

12.11.26 06:35 Uhr

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8,0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,0 Millionen USD in den Büchern standen.

Cyanotech präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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