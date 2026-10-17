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Cyber Apps World präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cyber Apps World Inc Registered Shs
0.08 USD -0.05 USD -36.51 %
Charts | News | Analysen

Cyber Apps World hat am 16.10.2026 die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cyber Apps World ein Ergebnis je Aktie von -0,010 USD vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,030 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Cyber Apps World ein Ergebnis je Aktie von 0,030 USD vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr lag bei 0,01 Millionen USD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahres, in dem 0,01 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.net

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