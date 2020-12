Cyber-Attacke gegen Arzneimittel-Behörde EMA - Untersuchung läuft

Werbung

Heute im Fokus

DAX verteidigt Gewinn bis Handelsende -- EMA-Chefin äußerst sich sehr positiv zu BioNTech/Pfizer-Impfstoff -- BASF erwägt wohl Verkauf von US-Vermögenswerten -- Uber, DoorDash im Fokus

thyssenkrupp-Aktie gefragt nach positiver Bank of America-Studie. Aurubis hebt nach Gewinnwachstum die Dividende an. Signify will Trendwende schaffen. RWE nimmt riesigen Onshore-Windpark in Schweden schrittweise in Betrieb. technotrans-Aktie knickt weiter ein: Abstufung lastet auf Anleger-Laune. AKASOL-Aktien kommen auf Rekordniveau nicht weiter vorwärts. Deutsche Bank will ihre Kosten noch stärker senken.