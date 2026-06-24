Cyber Enviro-Tech zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Cyber Enviro-Tech hat am 23.06.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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