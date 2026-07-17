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Cyberangriff

TeamViewer-Aktie: Bafin verhängt Bußgeld wegen verspäteter Cyberangriffs-Meldung

TeamViewer-Aktie: Bafin verhängt Bußgeld wegen verspäteter Cyberangriffs-Meldung

TeamViewer hat nach Ansicht der Finanzaufsicht Bafin zu spät über einen Cyberangriff informiert.

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Deswegen wurde eine Geldbuße in Höhe von 240.000 Euro gegen das Softwareunternehmen festgesetzt, wie die Bafin mitteilte. Das Unternehmen habe gegen die Marktmissbrauchsverordnung (Market Abuse Regulation - MAR) verstoßen. "Die Tatsache, dass die TeamViewer SE Opfer eines Cyberangriffs wurde, hätte das Unternehmen unverzüglich als Insiderinformation transparent machen müssen", so die Behörde.

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Das Unternehmen hatte vor gut zwei Jahren über einen Cyberangriff berichtet.

DOW JONES

Bildquellen: II.studio / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
18.05.26 TeamViewer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
12.05.26 TeamViewer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.26 TeamViewer Equal Weight Barclays Capital
07.05.26 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
06.05.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK