Cybercab-Produktion

Tesla hat laut Firmenchef Elon Musk die Produktion des Robotaxi-Fahrzeugs Cybercab gestartet, das ohne Lenkrad und Pedale auskommen soll.

Musk veröffentlichte auf seiner Online-Plattform X ein kurzes Video, auf dem die Fahrzeuge auf Produktionslinien zu sehen sind.

Wer­bung Wer­bung

Musk behauptet, dass die Zukunft von Tesla in Robotern und Robotaxis liegt. Die Zweisitzer würden mit der Zeit den Großteil von Teslas Autoproduktion ausmachen, sagte er zuletzt erneut. Tesla steht bei selbstfahrenden Autos ohne Aufsicht allerdings erst am Anfang.

Waymo klare Nummer eins

Während fahrerlose Wagen der Google-Schwesterfirma Waymo in den USA bereits mehr als 500.000 bezahlte Fahrten mit Passagieren pro Woche machen, hat Tesla bisher nur wenige autonome Wagen seines Models Y im Einsatz. Auch Cybercab-Testfahrzeuge waren bisher mit Menschen am Steuer zu sehen.

Musk verkündet jedoch, dass sein Unternehmen schnell die Führung im Markt übernehmen werde. Ein Grund sind Kostenvorteile: Musk will nur mit Kameras auskommen, ohne die teureren Laser-Radare, auf die Waymo und andere Entwickler setzen. Zahlreiche Experten und Rivalen zweifeln daran, dass Autos lediglich mit Kameras verlässlich genug autonom fahren können.

Wer­bung Wer­bung

JPMorgan belässt Tesla auf 'Underweight' - Ziel 145 Dollar

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Tesla nach Zahlen zum ersten Quartal mit einem Kursziel von 145 US-Dollar auf "Underweight" belassen. Auf den ersten Blick erschienen die Resulktate überraschend gut, schrieb Ryan Brinkman in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Allerdings bezweifelt der Analyst die Nachhaltigkeit. Zudem rechtfertigten sie die hohe Bewertung der Aktie des E-Autobauers nicht. Brinkman ist auch skeptisch hinsichtlich anderer Entwicklungen, einschließlich der Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit dem vollautonomen Fahren (FSD) und der ausufernden Investitionsausgaben.

Die Tesla-Aktie notiert im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 0,55 Prozent höher bei 375,78 US-Dollar.

AUSTIN / NEW YORK (dpa-AFX)