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CyberCatch: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

28.06.26 06:35 Uhr
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Aktien
CyberCatch Holdings Inc Registered Shs
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CyberCatch hat am 26.06.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,08 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CyberCatch ein EPS von -0,010 CAD in den Büchern gestanden.

CyberCatch hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,1 Millionen CAD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 53,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net

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