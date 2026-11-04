Binance-Milliarden-Hack: Welche Krypto-Aktien laut Goldman Sachs jetzt unter Druck geraten – und wer profitiert

Cybersicherheit

04.11.26 14:43 Uhr

Nach dem Raub von mehreren Milliarden US-Dollar bei Binance führt Goldman Sachs einige Kryptoaktien sowohl unter den größten Verlierern als auch unter den möglichen Profiteuren.

• Der Vorfall könnte regulatorische Hürden erhöhen, den Einstieg konservativer Finanzinstitute erschweren und den Markt für kryptobezogene Gesetzesvorhaben wie den CLARITY Act beeinflussen, während die tatsächliche Verteilung der abgezogenen Gelder noch unklar ist.

• Der Angriff, bei dem Kryptowerte im Wert von 6,3 Milliarden US-Dollar gestohlen wurden, wird Nordkorea von den USA zugeschrieben, was jedoch von Nordkorea zurückgewiesen wird; Binance konnte einen Großteil der Gelder vor Verlusten bewahren.

• Der Hack bei Binance hat zu erheblichen Kundenabflüssen und einem Rückgang der Marktkapitalisierung im Kryptosektor geführt, während regulierte Anbieter wie Coinbase, BitGo und Robinhood als mögliche sichere Alternativen profitieren könnten.

Goldman Sachs wertet den Hack bei Binance als Belastung für Kryptoaktien

Coinbase, BitGo und Gemini gelten den Analysten als am stärksten exponiert

Zugleich könnten regulierte Anbieter vom Abfluss bei Binance profitieren

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Für Kryptoaktien, die Goldman Sachs analysiert, ist der Rekordraub bei Binance nach Einschätzung der Bank unter dem Strich eine Belastung. Bemerkenswert ist dabei jedoch die Rolle von Coinbase: Die Analysten zählen den Konzern zu den am stärksten betroffenen Werten, sehen ihn aber zugleich unter den Unternehmen, die vom Kundenabfluss bei Binance profitieren könnten.

In einer Studie, über die Investing.com gestern berichtete, warnen die Analysten um James Yaro vor sinkenden Kryptobeständen, potenziell geringeren Handelsvolumina und schrumpfenden Guthaben in Stablecoins. Die Sorge um die Sicherheit im gesamten Kryptosektor habe nach ihrer Einschätzung dazu beigetragen, dass die Marktkapitalisierung des Kryptomarkts seit dem Tag vor dem Angriff um 4 Prozent gesunken sei.

Rekordraub über ein gefälschtes Bewerbungsgespräch

Am Donnerstag erbeuteten Hacker bei der weltgrößten Kryptobörse Kryptowerte im Wert von 6,3 Milliarden US-Dollar, der größte Diebstahl dieser Art. Das FBI macht eine nordkoreanische Hackergruppe verantwortlich, Nordkorea weist das zurück, wie BNN Bloomberg berichtet. In einem ersten Bericht vom Dienstag schildert Binance einen über Monate vorbereiteten Angriff: Im Juni lud ein Mitarbeiter aus dem für die Wallets zuständigen Team ein manipuliertes Programm herunter, im September brachte ein vermeintliches Bewerbungsgespräch Schadcode auf den Rechner eines zweiten Entwicklers. Binance konnte rund 2,85 Milliarden US-Dollar einfrieren, doch die letzte unautorisierte Transaktion lief erst knapp vier Stunden nach Beginn des Angriffs. Die Börse kündigte an, alle betroffenen Kunden zu entschädigen.

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BitGo, Coinbase und Gemini am stärksten exponiert

Am härtesten dürfte es nach Einschätzung von Goldman BitGo, Coinbase und Gemini treffen, weil Verwahrung, Staking und Handel den Großteil ihrer Erlöse ausmachen. Coinbase hängt zusätzlich stark am Stablecoin USDC. Weniger betroffen sehen die Analysten derweil Circle, eToro, Galaxy Digital und Robinhood, da diese Unternehmen weniger direkt exponiert oder breiter aufgestellt seien.

Regulierte Anbieter als mögliches Fluchtziel

Die Kehrseite des Vertrauensverlusts zeigt sich in den Kundenvermögen: Seit Bekanntwerden des Angriffs sind laut Investing.com fast 20 Milliarden US-Dollar von Binance abgeflossen, rund 14 Prozent des Plattformvermögens. Goldman hält es für möglich, dass ein Teil dieser Konten zu regulierten Verwahrern und Brokern wandert. Am besten positioniert seien dafür Coinbase, BitGo und Robinhood, begründet mit ihrer nachweislichen Bilanz in der Cybersicherheit und einer strengen Regulierung, die die Messlatte für die Sicherheit anhebt.

Warum die Coinbase-Aktie auf beiden Seiten der Rechnung steht

Hinter der Doppelrolle, die neben Coinbase auch BitGo betrifft, steckt ein Zielkonflikt. Zugewanderte Kunden bringen diesen Anbietern nur dann spürbar mehr Geschäft, wenn der Kryptohandel insgesamt nicht schrumpft. Genau diesen Rückgang nennt Goldman aber als zentrales Risiko. Auch die Zusage von Binance, alle Verluste zu ersetzen, begrenzt zwar den direkten Schaden für Kunden, hat den Abfluss in Milliardenhöhe jedoch nicht verhindert. Hinzu kommen nach Einschätzung der Analysten Folgen über einzelne Aktien hinaus: Der Vorfall könnte den Einstieg stark regulierter Finanzinstitute bremsen, die Hürden für Gesetzesvorhaben wie den CLARITY Act erhöhen und die Prüfung ausländischer Börsen verschärfen, die eine US-Lizenz anstreben.

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Ob die abgezogenen Milliarden tatsächlich bei regulierten Anbietern ankommen oder dem Markt ganz verloren gehen, zeigen erst die Kundenvermögen und Handelsvolumina in den nächsten Quartalsberichten von Coinbase, BitGo, Robinhood & Co..

Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.net

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