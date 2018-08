Cybersicherheit von WISeKey wächst im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 60 %, da mehr Unternehmen ID-Management benötigten, um die Einhaltung der DSGVO zu gewährleisten

Die Verbreitung von Identitäts-Management, verwalteten PKI- und digitale Signaturdiensten von WISeKey QuoVadis wächst über Europa hinaus und generiert in den ersten sieben Monaten des Jahres 2018 einen Umsatz von über 11 Millionen US-Dollar.





WISeKey QuoVadis mit Sitz in der Schweiz ist ein führender Anbieter von qualifizierten Vertrauensdiensten, dessen e-Signaturdienste bei mehr als 75 Millionen elektronischen Signaturen pro Jahr genutzt werden.



Die Ausgabe von Unternehmenszertifikaten über die verwaltete PKI-Plattform TrustLink von WISeKey QuoVadis konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 60 % gesteigert werden und der Kundenstamm wurde um mehrere Großunternehmen erweitert.



Das IOT-Halbleiter-Geschäft von WISeKey wächst ebenfalls. Im ersten Halbjahr 2018 erwirtschaftete das US-amerikanische IoT-Segment einen Umsatz von rund 7,1 Millionen US-Dollar (ungeprüft) und wird voraussichtlich rund 13 Millionen US-Dollar zu dem für das Geschäftsjahr 2018 geschätzten weltweiten IoT-Umsatz von WISeKey in Höhe von 32 Millionen US-Dollar beitragen. ( https://www.nasdaq.com/press-release/wisekey-us-revenue-surges-as-demand-on-iot-creases-20180731-00019 )



WISeKey erweitert seine Präsenz außerhalb der Schweiz vor allem in den Märkten der EU, der USA, Saudi-Arabiens, Indiens und Chinas mit seiner Cybersicherheits-IoT-Plattform, die sehr schnell an Fahrt gewinnt.



WISeKey setzt seinen Wachstumstrend im Jahr 2018 dank des neuen Razor-Blade-Geschäftsmodells im Bereich der Cybersicherheit fort. Dies beschleunigt die Vermarktung der IoT-Halbleiterprodukte mit eingebetteten Sicherheitsfunktionen von WISeKey.



Das Razor-Blade-Geschäftsmodell von WISeKey macht sich eine Strategie zunutze, die den Verkauf von hochgradig sicheren und manipulationssicheren Mikrochips (auch "Razor-Produkte" genannt) zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen beinhaltet, um die Einbeziehung und Förderung der Cybersicherheitsprodukte und -dienstleistungen mit einer höheren Marge (auch "Blade-Dienstleistungen" genannt) zu ermöglichen und somit eine sehr attraktive Kombination aus grundlegenden Sicherheitsbausteinen zusammenzustellen.

ZUG, GENF (Schweiz) - 15. August 2018 - WISeKey International Holding Ltd (WISeKey) (SIX:WIHN, OTCQX: WIKYY), ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Cybersicherheits- und IoT-Lösungen, gab heute bekannt, dass seine Suite von QuoVadis-Produkten und -Dienstleistungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als 60 % gewachsen ist, da immer mehr Unternehmen ID-Management benötigen, um die DGSVO einzuhalten, die wichtigste Verordnung, die regelt, wie Unternehmen die personenbezogenen Daten von EU-Bürgern schützen sollen. Während des ersten Halbjahrs 2018 setzten die kommerziellen Synergien mit dem Identitätsmanagementgeschäft von WISeKey QuoVadis ein und führten zu weiteren Geschäftsabschlüssen in Bezug auf die Absicherung der Branche für vernetzte Fahrzeuge, von Automobil- und Automobilteileherstellern, von Banken und Versicherungen sowie im Bereich weiterer E-Government-Umsetzungsdienstleistungen. Mehrjährige Verlängerungen und Erweiterungen bestehender Geschäftsbeziehungen in Bezug auf verwaltete PKI-Plattform-Dienstleistungen zu bestehenden Kunden wie ABN AMRO Bank, SWITCH, Credit Suisse und der Volksbank-Gruppe in Deutschland belegen, dass das Bedürfnis nach sicherer Kommunikation intern und extern weiterhin besteht und zunimmt, um Authentizität und Vertraulichkeit zu gewährleisten.



Darüber hinaus haben Hublot und WISeKey ihre im Jahr 2009 ins Leben gerufene Zusammenarbeit erneuert, die Hublot zu einem Pionier und Marktführer im Bereich der Identifizierung und des Originalitätsschutzes gemacht hat. Diese Zusammenarbeit war das erste IoT-Projekt von WISeKey, in dem bereits ein Teil der derzeitigen bewährten Technologie von WISeKey integriert worden ist. Alle Uhren von Hublot sind durch WISeAuthentic®, dem auf Technologie von WISeKey basierenden Authentizitätszertifizierungssystem, geschützt. Über 75 Hublot-Boutiquen und mehr als 900 Verkaufsstellen auf der ganzen Welt sind mit dem System zum Aktivieren und Lesen dieses neuen digitalen Zertifikats ausgestattet. Diese WISeKey-Authentifizierungsnummer ermöglicht es dem Besitzer der Uhr, sich auf der Plattform "Hublotista", dem exklusiven Club der Marke für Kunden, zu registrieren, um eine starke Beziehung zwischen Hublot und seinen Kunden auf der ganzen Welt aufzubauen.

Handlungserzwingende Ereignisse wie die Einführung der DSGVO erhöhen weiterhin die Nachfrage. Das gemanagte PKI- und Cybersicherheits-Geschäft hat in Bezug auf die Implementierung der DSGVO neue Umsätze in Europa generiert, da mehr Unternehmen Technologie von WISeKey QuoVadis benötigten, um die Einhaltung der neuen europäischen Datenschutz-Grundverordnung (Richtlinie 95/46/EG), bekannt als DSGVO, zu ermöglichen (vom Europäischen Parlament im April 2016 genehmigt; am 25. Mai 2018 in Kraft getreten) - dem primären Gesetz, das regelt, wie Unternehmen die personenbezogenen Daten von EU-Bürgern schützen. Die PKI von WISeKey bieten Technologielösungen, die den Compliance-Aufwand verringern und das Risiko für Strafen verringern. Das Produkt von WISeKey QuoVadis kann Unternehmen dabei unterstützen, sensible personenbezogene Daten während der Übertragung und Speicherung zu schützen. Dies wird durch Verschlüsselungslösungen erreicht, die durch vertrauenswürdige digitale Zertifikate ermöglicht werden. Benutzer können ihre persönlichen Daten verschlüsseln und kontrollieren, wer darauf zugreifen kann. SSL-Zertifikate garantieren den Endbenutzern, dass ihre persönlichen Daten von identifizierten und echten Serviceprovidern gesammelt und verarbeitet werden, während die Kommunikation verschlüsselt ist.

Mit der Bereitstellung von sicheren E-Mail-Diensten für mehr als 200 Sparkassen in Deutschland hat die bereits angekündigte Kooperation zwischen der WISeKey QuoVadis Trustlink Deutschland GmbH und Finanz Informatik zur sicheren E-Mail (S/MIME) -Kommunikation für den deutschen Finanzdienstleistungssektor im 1. Halbjahr 2018 einen stetigen Zuwachs erleben dürfen. Allein in Deutschland erbringt WISeKey QuoVadis ähnliche PKI-Dienstleistungen für mehr als 300 Unternehmen, darunter Allianz, Daimler, VW Financial Services, Siemens und die Commerzbank.

Digital Onboarding in Kombination mit integrierten persönlichen Signaturdiensten mithilfe der PrimoSign-Engine hat solide neue Umsätze mit verschiedenen Neukunden im Kantonal- und Private Banking-Bereich in der Schweiz erzielt. Die EU-basierten digitalen Signaturdienste von WISeKey QuoVadis, die die Vorteile europäischer qualifizierter Zertifikate im Rahmen der eIDAS-Verordnung grenzüberschreitend nutzen, helfen großen globalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, Regierungen und Banken, Prozesse zu vereinfachen und die Effizienz zu steigern. Zu den Kunden, die die Signaturdienste über mehrere Jahre hinweg nutzen, gehören EY, PWC, KPMG, die niederländische Handelskammer sowie das niederländische Ministerium für allgemeine Angelegenheiten. Die kürzlich eingeführte PrimoSign-Engine, das erste Produkt der neuen e-Signature-Familie von WISeKey QuoVadis, wird seit Herbst 2017 von Kunden in großem Umfang eingeführt. Die PrimoSign-Engine ermöglicht Online-Signaturprozesse mit qualifizierten Zertifikaten, die rechtlich handschriftlichen Unterschriften gleichgestellt sind. Die PrimoSign-Engine ermöglicht somit die Digitalisierung von traditionellen, analogen Unterschriftsprozessen, unabhängig davon, ob sie für interne (z. B. HR-Workflows) oder externe (z. B. vollständig digitale Akquise neuer Kunden im Finanzbereich) Unterschriftsanforderungen verwendet wird. Mit der PrimoSign-Engine bleibt der Benutzer in seiner gewohnten Arbeitsumgebung (z. B. einem eBanking-Portal) und benötigt nur einen Browser. Die PrimoSign-Engine arbeitet vollständig im Hintergrund und kann über eine einfache REST-API-Integration in nahezu jede Anwendung integriert werden. Durch die Beibehaltung der gewohnten Benutzerumgebung und Kundenerfahrung wird die Akzeptanz und Nutzung von e-Signaturen erhöht - und damit auch die Kundengewinnung. Die nächste Entwicklung der PrimoSign-Suite steht unmittelbar bevor: das PrimoSign-Portal. Während die PrimoSign-Engine noch ein bestehendes Kundenportal mit einer starken Zwei-Faktor-Authentifizierung benötigt, stellt das PrimoSign-Portal selbst eine einfache Webanwendung zur Verfügung, über die Dokumente signiert werden können - maßgeschneidert und auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt.

Über WISeKey QuoVadis

WISeKey QuoVadis ist eine führende globale Zertifizierungsstelle (Certification Authority, CA), die cloudbasierte, verwaltete TrustLink-PKI-Dienstleistungen anbietet, einschließlich digitalen TLS/SSL-Zertifikaten für die Websicherheit sowie eID zur Authentifizierung, Verschlüsselung und digitalen Signatur.

WISeKey QuoVadis bietet auch Plattformen zur elektronischen Signatur an, darunter Lösungen für die Massensignatur und vertrauenswürdige Zeitstempel beim Ausstellen von elektronischen Rechnungen sowie cloudbasierte Signaturplattformen für Einzelpersonen. WISeKey QuoVadis ist ein etablierter Erbringer von Vertrauensdiensten für elektronische Transaktionen (Qualified Trust Services Provider, TSP) für eID und elektronische Transaktionen in der Schweiz gemäß ZertES und verfügt über eine aktualisierte eIDAS-Akkreditierung für die Europäische Union. Das Unternehmen verfügt zudem über umfassende Erfahrungen im Bereich der öffentlichen eID, die es zum Beispiel im Rahmen des niederländischen PKIoverheid-Programms und des schweizerischen SuisseID-Programms erworben hat.

Zu den Kunden von WISeKey QuoVadis gehört ein Spektrum von multinationalen Unternehmen, Finanzdienstleistungsgesellschaften, Hochschulsystemen und öffentlicher Organisationen weltweit.

