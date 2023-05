NADAQ-Wert Micron-Aktie vorbörslich schwächer: Chinesische Behörden warnen vor Einsatz von Micron-Bauteilen - Angebliche Sicherheitsrisiken

Die Produkte hätten bedeutende Sicherheitsrisiken für die Lieferkette der kritischen Informations-Infrastruktur des Landes zur Folge, hieß es am Sonntag von der Cybersicherheits-Behörde der Volksrepublik. Die Ergebnisse der Prüfung kamen gut einen Monat nach der Ankündigung der Behörden, Importe von Amerikas größtem Speicherchiphersteller Micron Technology unter die Lupe zu nehmen. Die USA und China stecken in einem tiefgreifenden Zwist über die Lieferung von Hochtechnologie in das asiatische Land, Washington versucht den Zugang Pekings zu moderner Technik einzuschränken.

Die Micron-Papiere verlieren im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise 5,58 Prozent auf 64,36 US-Dollar.

PEKING (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Micron Technology Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Micron Technology Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Micron Technology Inc.

Bildquellen: Sundry Photography / Shutterstock.com, Charles Knowles / Shutterstock.com