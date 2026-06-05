CyberSolutions mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

CyberSolutions gab am 05.06.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 70,32 JPY, nach 57,20 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3,53 Milliarden JPY – ein Plus von 12,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem CyberSolutions 3,13 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.net