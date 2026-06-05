CyberSolutions mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
CyberSolutions gab am 05.06.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 70,32 JPY, nach 57,20 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 3,53 Milliarden JPY – ein Plus von 12,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem CyberSolutions 3,13 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf CyberSolutions
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CyberSolutions
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent