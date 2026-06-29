Cybin: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
30.06.26 06:35 Uhr
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Cybin lud am 29.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie wurde auf 1,28 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cybin ein Ergebnis je Aktie von -1,460 CAD vermeldet.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 5,880 CAD gegenüber -5,590 CAD im Vorjahr verkündet.
Redaktion finanzen.net
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