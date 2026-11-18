Cycurion hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -1,03 USD. Ein Jahr zuvor waren -12,500 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 5,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion Finanzen.net