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CYduct Diagnostics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

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CYduct Diagnostics ließ sich am 16.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CYduct Diagnostics die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CYduct Diagnostics ein EPS von -0,020 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 0,0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 50,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,040 USD. Im Vorjahr waren -0,080 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat CYduct Diagnostics 0,07 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht genau dem Vorjahreswert. Damals waren ebenfalls 0,07 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.net

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