Cyient DLM: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Cyient DLM gab am 15.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Cyient DLM hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,28 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,05 INR je Aktie gewesen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 26,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,93 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 3,11 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
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