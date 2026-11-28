Cypher Metaverse gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Cypher Metaverse hat am 26.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,04 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,060 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion Finanzen.net
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