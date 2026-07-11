Cypress stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Cypress hat am 10.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 9,41 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Cypress hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,26 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
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