Cypress stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

11.07.26 06:35 Uhr

Cypress hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,26 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 15,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das EPS wurde auf 9,41 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Cypress hat am 10.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.05.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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